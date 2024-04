Volley B1 donne: vincendo al PalaBursi, domani alle 18,30, le ragazze di Caliendo metterebbero una seria ipoteca nella corsa alla vetta. Clai, a Rubiera un muro per il primato

Una domenica di passione per la Clai. La formazione di Nello Caliendo giocherà domani al PalaBursi di Rubiera (inizio alle 18,30) lo scontro diretto con il Giusto Spirito. La Clai è prima in classifica con 53 punti, le reggiane inseguono a quota 49. Le distanze si sono accorciate nell’ultimo turno, quando Imola ha trionfato 3-2 con Genova mentre Rubiera è andata a vincere 3-0 sul campo del Mosaico Ravenna. Nella sfida del PalaBursi in palio non ci sono solo i tre punti, ma il piazzamento finale in regular season.

Se la Clai vincesse, metterebbe una seria ipoteca sul primo posto; se invece i tre punti dovesse metterli in cassaforte Rubiera, tutto verrebbe messo in discussione. Le imolesi hanno vinto 13 delle ultime 14 partite, sette le vittorie consecutive che valgono un primato meritato.

Dopo lo scontro diretto, la Clai affronterà Sassuolo, Piacenza e Gossolengo. Un calendario abbordabile che può portare il primo posto finale del raggruppamento C. Il primo step è la partita di Rubiera, non facile vista la forza delle avversarie, capaci di vincere partite incredibili e di non mollare mai la presa per il primo posto. Imola per vincere dovrà essere semplicemente se stessa, giocando la propria pallavolo senza snaturarsi. Questo, Nello Caliendo e le sue ragazze, lo sanno bene.

Le altre gare: Campagnola Emilia-Libertas Forlì, Modena-Fatro Ozzano, Sassuolo-Pavia, Gossolengo-Mosaico Ravenna, Piacenza-Garlasco. Riposa: Genova.

La classifica: Clai 53; Giusto Spirito Rubiera 49; Garlaso 48; Gossolengo 37; Modena 36, Gossolengo 37; Modena 36; Campagnola Emilia 33, Libertas Forlì 30; Fatro Ozzano 27; Sassuolo 24; Genova 20; Pavia 19; Mosaico Ravenna 18; Piacenza 2.

a. m.