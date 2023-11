Volley b1 donne:la partita dura solo 84 minuti e finisce con un netto 3-0. La Clai di Caliendo non fa sconti e passeggia con Campagnola Emilia La Clai Imola ha vinto in tre set la partita contro il Campagnola Emilia, dimostrando una netta superiorità nei primi due set. Nell'ultimo set, le emiliane hanno alzato il livello dell'attacco, ma Imola è riuscita a vincere con 30 punti segnati. Sabato prossimo la Clai giocherà in trasferta a Genova.