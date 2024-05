Volley B1 femminile: battuta Rubiera. Adesso la società deve scogliere i dubbi sulla prossima stagione. Fatro, festa salvezza. Ora il futuro

Obiettivo raggiunto. Centrata la salvezza sul campo, la Fatro Ozzano e il suo allenatore attendono novità dal consiglio del club che nelle prossime ore sarà chiamato a ufficializzare, in base all’economia, ai costi e alle future partnership, se iscrivere nuovamente la squadra al campionato nazionale di B1 conquistato un anno e mezzo fa sul campo e difeso.

Ozzano ha battuto nell’ultimo week end la terza della classe, Rubiera, per 3-1 (29-27, 20-25, 25-17, 25-18), blindando la salvezza e la permanenza nel terzo campionato nazionale: assoluta protagonista l’opposta Casini, con 23 punti, seguita da Ferrari, con 15. Ha volato a inizio a stagione e nella prima parte del girone di ritorno, la Fatro, che a tre giornate dal termine della stagione ha trovato l’impresa con una big del campionato, in piena corsa playoff, per chiudere i giochi, grazie anche ai ko di Sassuolo, Pavia e Genova.

Ora è tempo di pensare al futuro e la notizia più attesa arriverà dal cda. Il presidente Gambi aveva fatto sapere che tra inizio aprile e inizio maggio sarebbe arrivata la decisione del consiglio del club relativa alla eventuale futura iscrizione del club al campionato, che potrebbe ripartire da un torneo regionale (serie C o D) qualora partner e sponsor non dovessero garantire un budget adeguato alla B1. La squadra e coach Turrini, sul campo, hanno fatto il loro. A due giornate dal termine della stagione, le notizie più importanti sono attese dalla società.

