Volley B1 femminile. Castelfranco al top. Valdarninsieme ko

ZUMA CASTELFRANCO

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME

1

ZUMA CASTELFRANCO: Renieri 11, Tesanovic 11, Fava 13, Chisari 10, Zuccarelli 15, Colzi 3, Vecerina 3, Ferraro 1, Tesi L., Tosi, Viola, Focosi 1. All. Bracci.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Brogi 1, Scardigli 21, Gabbrielli 8, Auretti 9, Zatini 1, Migliorini 5, Sabbatini 9, Ori 3, Arnetoli, Scialpi L., All. Lapi.

Arbitri: Fallica e Palmieri.

Parziali: 25-23, 25-21, 22-25, 25-11.

L’Unomaglia Valdarninsieme esce a testa alta dalla sfida impossibile con la capolista Castelfranco di Sotto. Le valdarnesi, ultime in classifica, hanno infatti dato vita ad una partita di livello, mettendo in grosse difficoltà le quotate padrone di casa. Nel prossimo turno, l’Unomaglia giocherà in casa col Capannori, che sopravanza di quattro lunghezze Zatini e compagne.

Ma. Fi.