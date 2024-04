Volley B1 femminile, classifica tranquilla ma fa il blitz. Bleu Line sul pezzo: colpo da tre punti

Colpo Bleu Line a Campagnola Emilia. Forlì schiaccia la Tirabassi & Vezzali 0-3 (18-25, 22-25, 20-25) e sale a quota 33 in classifica: non cambia le prospettive del finale di stagione ma può darle un esito più piacevole. Le ragazze di coach Marone sono state più pungenti in battuta (5 ace a 1) e incisive in attacco (35% a 26%), hanno ricevuto con un discreto 52% di positività (contro il 60% delle reggiane) e retto il confronto sottorete (6 muri contro 7 della T&V).

Le padrone di casa scattano forte dai blocchi e prendono margine: 8-2. Forlì è un diesel, ci mette un po’ a carburare ma lentamente sgretola lo svantaggio. Prende la rincorsa con un monster block di Pulliero (14-12): Forlì acciuffa la parità, poi Gatta appoggia il 16-17 e completa la rimonta. Massimo vantaggio Bleu Line (17-21) firmato da un francobollo di Giacomel. Dopodichè Bernardeschi rimbalza Adani e inchioda il 18-25.

Nel secondo parziale l’equilibrio regna sovrano fino al 21-21, poi Pulliero (fast imperiosa) e Giacomel (parallela chirurgica) separano le acque. Campagnola sbanda e capitola (22-25), trafitta da un’altra fast, questa volta griffata Bruno.

Al cambio campo è ancora Forlì a menare le danze: 4-6 (primo tempo di Pulliero) e 7-13 (diagonale di Balducci). Campagnola riduce il disavanzo (12-15), poi però incassa un controbreak micidiale (0-6) e sprofonda: 12-21. La Bleu Line avanza con un filo di gas, respinge il tentativo di rientro delle reggiane (20-23) e, complice una frittata di Fronza in primo tempo, chiude i conti: 20-25.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 5, Sgarzi ne, Gregori (L), Bruno 5, Cavalli, Giacomel 14, Pulliero 14, Comastri, Balducci 10, Gatta 8, Bellavista ne, Simoncelli ne. All.: Marone.

