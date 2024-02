Volley B1 femminile. Giacomel e Gatta scatenate, colpo Bleu Line a Modena

La Bleu Line ci prende gusto: passa anche sotto la Ghirlandina, piegando il Volley Modena 2-3 (25-17, 21-25, 15-25, 25-13, 8-15), e infila la quarta vittoria esterna consecutiva. Forlì scalza Campagnola Emilia dal quinto posto e si arrampica a quota 23; per le emiliane, ottave, è la quinta caduta interna di una stagione floppante. Gregori e compagne prevalgono in ricezione (64% di positive contro 58%) e dominano sottorete (9 block, di cui 7 del tandem Bruno-Pulliero, a 3), pareggiando il confronto in battuta e in attacco (bene Giacomel e Gatta, 34 punti equamente suddivisi).

Eppure la partenza non promette nulla di buono: la Bleu Line va subito sotto (8-7, poi 16-13); Modena specula sulle sbavature forlivesi (6 solo in attacco), allunga e chiude sul velluto. Nel secondo set le girls di Biagio Marone ripartono di buzzo buono (7-8 e 12-16): forzano dai 9 metri (3 ace, a fronte di 6 errori), gestiscono il vantaggio (18-21) e vanno a dama. Terzo atto cannibalizzato dalla Bleu Line, che strappa (5-8), scappa (12-16) e dilaga (14-21). Condannata da una carrellata di errori variopinti (8), Modena crolla: 15-25. Speculare a parti invertite il quarto parziale, nel quale Forlì non riesce a placare la furia di Bartesaghi (20 punti totali) e si consegna alle emiliane, che in appena 19’ rimandano tutto al tie-break. Dove non c’è storia: la Bleu Line si ritrova, Modena non ne ha più e si arrende (8-15).

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 6, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno 8, Cavalli (L2), Giacomel 17, Pulliero 16, Comastri 1, Balducci 1, Gatta 17, Bellavista, Simoncelli 7. All.: Marone.

Marco Lombardi