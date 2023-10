Volley b1 femminile. La Liberi e Forti rompe il ghiaccio

Liberi e Forti Firenze

3

Trevi

1

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 3, Costamagna 19, Toccafondo 4, Degli Innocenti 8, Sacchetti 26, Bruni 9, Galli 2, Coluccini L. Pieraccioni 2. All. Pucci.

TREVI: Di Arcangelo 4, Kraja 11, Corradetti 21, Casareale 9, Gresta 11, Della Giovanpaola 4, Danaila 2, Sirci, Mariano, Natalizia L. All. Camiolo.

Arbitri: Forte e Tavarini.

Parziali: 21-25, 25-18, 30-28, 25-18.

Prima vittoria stagionale per la Liberi e Forti che supera in quattro set le perugine di Trevi. Un successo voluto da tutta la squadra diretta da Pucci. Tutto si decide nel terzo set: le fiorentine si portano sul 21-16, ma poi devono subire la rimonta delle ospiti che si arrendono solamente sul filo di lana per 30-28. Trevi accusa il colpo e le padrone di casa, sospinte dal pubblico, s’involano, verso la definitiva affermazione 25-18.

Ma. Fi.