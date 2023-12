Volley B1 femminile. La prima volta dell’Unomaglia. Il successo arriva al quinto set

Ambra Pontedera

Unomaglia Vald. me

AMBRA CAVALLINI: Chericoni 4, Andreotti 14, Donati 27, Roni 23, Meini 3, Simoncini 13, Casarosa L., Melani. All. Puccini.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Zatini 22, Arnetoli 3, Pezzatini 3, Scardigli 18, Gabbrielli 12, Mariottini 21, Scialpi L., Ori, Brogi. All. Lapi.

Arbitri: Spitaletta e Bolici.

Parziali: 19-25, 25-16, 29-27, 23-25, 18-20.

PONTEDERA - Prima vittoria stagionale per l’Unomaglia Valdarninsieme che espugna al tie-break l’impianto dell’Ambra Pontedera. Gara molto combattuta che ha visto il buon avvio delle valdarnesi, capaci di conquistare il primo set col parziale di 19-25. Pronta la replica delle pontederesi che pareggiano i conti, vincendo agevolmente la seconda frazione(25-16). Equilibrato ed intenso il terzo game che, alla fine, è appannaggio delle locali che prevalgono per 29-27. Le atlete dirette da Lapi reagiscono però con grande determinazione e dopo uno scampolo di partita avvincente, si portano sul 2-2 (23-25). Infine, un quinto set lottato punto a punto, consegna il meritato successo al Valdarninsieme che, pur restando ultimo in graduatoria, assottiglia il distacco dalle dirette rivali per la salvezza.

Ma. Fi.