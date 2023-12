Volley B1 femminile. Liberi e Forti, grinta vincente. Capannori alla fine si arrende

Liberi e Forti Firenze

3

Nottolini Capannori

1

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti 3, Costamagna 18, Galli 11, Sacchetti 21, Becucci 4, Toccafondo 1, Bruni 7, Degli Innocenti 6, Goretti 2, Coluccini L., Pieraccioni 1. All. Pucci.

NOTTOLINI CAPANNORI: Lunardi 10, Sgherza 18, Catani 12, Diagne 9, Fatone 7, Mammini 3, Cusma 2, Meoni 2, Grucka 1, Secciani 2, Zarattini M. 7, Venturi, Zarattini L. All. Mallucchi.

Arbitri: Scarpitta e Vannuzzi.

Parziali: 25-23, 29-27, 24-26, 31-29.

FIRENZE - Interminabile ed avvincente partita fra LIberi e Forti Firenze e Capannori. Alla fine, prevalgono meritatamente le fiorentine che consolidano la loro posizione a metà classifica del girone D di Serie B1. Partita giocata punto a punto, con due frazioni infinite, una terminata 29-27 e l’altra 31-29, sempre a favore delle padrone di casa. In mezzo, il successo nel primo set delle locali per 25-23 e delle lucchesi per 24-26 nel terzo game; anche questi spezzoni del match, considerati i punteggi, quindi, non hanno sicuramente annoiato gli spettatori presenti all’impianto Paganelli. La prossima giornata, le atlete di Firenze osserveranno un turno di riposo, dato che il raggruppamento è composto da tredici formazioni.

Ma. Fi.