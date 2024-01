Volley B1 femminile. Liberi e Forti in difficoltà. Jesi si conferma al top

Pieralisi Volley Jesi

3

Liberi e Forti Firenze

0

PIERALISI VOLLEY JESI: Paolucci 9, Peretti 5, Castellucci 8, Pomili 8, Milletti 7, Moretto 19, Cecconi L., Pepa 1. All. Sabbatini.

FIRENZE: Alberti 1, Costamagna 10, Toccafondo 1, Galli 4, Degli Innocenti 7, Sacchetti 12, Coluccini L. Pieraccioni, Goretti. All. Pucci.

Arbitri: Zunico e Mastrogiovanni.

Parziali: 25-21, 25-17, 25-17.

Lo Jesi è squadra d’alta classifica e lo dimostra superando in tre set la LIberi e Forti Firenze. Solamente nella prima frazione, specialmente nella fase iniziale ed in quella finale, le fiorentine riescono a reggere il ritmo delle avversarie, provando, sul 21-14, una clamorosa rimonta che, però, è vanificata dalla controreazione delle padrone di casa. Insomma, le adriatiche si confermano in terza posizione, ma lo stop non condiziona il giudizio fin qui positivo nei confronti di Sacchetti e compagne.

Ma. Fi.