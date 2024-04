Volley B1 Femminile. Montesport battuta. Ottimo primo set poi esce Clementina

clementina ancona

CLEMENTINA ANCONA: Boari, Pizzichini, Della Rosa 11, Paparella, Saveriano, Ciccolini 11, Stafoggia 3, Usberti 3, Canuti 18, Sposetti (L), Fedeli 3, Grilli 24. All. Paniconi.

MONTESPORT: Casini 10, Castellani (L1), Maioli, Mazzini 14, Lazzeri 6, Mazzinghi 1, Para 5, Giubbolini 8, Mezzedimi 16. N.E. Bigliazzi, Eifelli (L2). All. Barboni.

Arbitri: Santoniccolo e Santinelli.

Parziali: 20-25; 25-17; 25-20; 25-20.

CASTELBELLINO – Nulla da fare per la Montesport, che dopo aver vinto il primo set, non riesce a stare al passo di una Clementina cinica e determinata e deve cedere alle padrone di casa con il risultato di 3-1. Partita combattuta, ricca di grandi difese e scambi lunghi dove ad avere la meglio è stata la compagine marchigiana, ma la Montesport esce dal campo a testa alta, consapevole di averle provate tutte anche se resta un po’ di rammarico per non essere riusciti a strappare qualche punto utile per il raggiungimento matematico della salvezza.

Francesco De Cesaris