Volley B1 Femminile. Montesport, una vittoria sudata. Si decide tutto nel quinto set

Partita molto più difficile del previsto per la Montesport che si è imposta sull’ultima in classifica, la Unomaglia Valdarnoinsieme solo ai vantaggi del quinto set. Eppure la partenza delle ragazze di Barboni e Benini era stata molto autorevole con i primi due sets finiti 25-18 e addirittura 25-13. Sembrava che la partita si dovesse chiudere in breve ed invece c’è stata la reazione veemente delle ospiti, favorita per la verità dal calo delle biancoblù con il terzo set combattuto fino a 23-25 ed il quarto 16-25. Tutto rimandato al quinto set che è stato veramente molto bello e che è stato guadagnato dalle montespertolesi solo per 20-18. Evidentemente gli stimoli per le montespertolesi sono venuti meno, forse anche in vista delle due ultime partite di campionato che le vedranno affrontare due squadre molto forti, fra le quali la prima del campionato, Castelfranco di sotto in casa, per salutare il proprio pubblico con una bella prestazione. Hanno arbitrato Forte e Fantoni.

"Mi auguro che i due punti conquistati, con ingiustificata fatica, siano sufficienti – commenta la seconda allenatrice Benini – Dovevamo prendere tre punti, in casa con l’ultima in classifica, eravamo avanti 2-0. Lasciare un punto per strada senza un motivo oggettivo ci lascia piuttosto sgomenti, questo ci permetterà di riflettere per cercare di capire cosa ci succede in determinati momenti. La matematica ancora non ci mette al sicuro, per cui adesso dobbiamo lavorare duramente per andare sabato ad Ancona a cercare punti".