Volley B1 Femminile. Poker Montesport. Il team di Barboni fa suo pure il derby

montesport

3

liberi e forti

1

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Casini 15, Para 4, Giubbolini 12, Castellani (L1), Mezzedimi 15, Mazzini 12, Lazzeri 8. N.E. Bigliazzi, Maioli, Mazzinghi, Eifelli (L2). All. Barboni.

LIBERI E FORTI 1914: Alberti 3, Sacchetti 18, Costamagna 22, Degl’Innocenti 15, Coluccini (L1), Galli 8, Toccafondo 1, Bruni, Goretti. N.E. Becucci, Trimarchi (L2), Pieraccioni, Migliarini. All. Pucci.

Arbitri: Campisi e Bosio.

Parziali: 25-20; 24-26; 25-21; 25-22.

MONTESPERTOLI – Quarta vittoria di fila per la Montesport, che si aggiudica anche il sentito derby con le fiorentine del Liberi e Forti. Un successo per 3-1 che permette alle ragazze di Barboni di scavalcare in classifica le rivali. Vittoria meritata e di sacrificio per il team biancoblù, che ha lottato su ogni pallone contro una squadra che ha provato in ogni modo a metterla in difficoltà, ma le padrone di casa sembrano aver ingranato la marcia giusta.