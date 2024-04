Volley b1 femminile. Pulliero super a muro, ma non basta: la rimonta si spegne ai vantaggi nel 4° set. Forlì ormai bloccata a metà classifica La Bleu Line esce sconfitta da Pavia contro la Tecnilux, nonostante una buona difesa. Forlì domina a muro ma perde per inefficacia in attacco.