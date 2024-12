Volley B1 femminile, Ravenna vince in rimonta sia 3° che 4° set e chiude 1-3. La Libertas spreca troppo: va ko

Il derby di Romagna si tinge di giallorosso. Al Ginnasio sportivo festeggia la Teodora Ravenna, che rifila tre spallate a una Life365.eu singhiozzante e sciupona. Forlì vince a mani basse il secondo set, ma fa harakiri in tutti gli altri (26-28, 25-14, 23-25, 24-26) e incassa una sconfitta sanguinosa in uno scontro diretto per la salvezza.

Avvio rock della Teodora: 2-5, con doppietta dai 9 metri di Fabbri. Ravenna specula sugli impacci della Libertas e scappa: 6-12. Lentamente le padrone di casa rientrano (14-15) e impattano a quota 16. Poi passano al comando con un tracciante di Folli. Casini scalda il braccione (chiuderà con 26 punti) e arpiona la parità: 21-21. È goccia a goccia fino a quota 25, quando Chinni si fa murare la pipe e Folli completa la frittata: 26-28.

Reazione veemente della Libertas nel secondo parziale, dominato in lungo e in largo: 6-3, 13-4 e 16-8. Simoncelli rapisce la scena e, da posto 2, fa incetta di punti. Un monster block di Galletti firma il 22-12. Ravenna va in barca e Forlì all’incasso: 25-14. Meglio la Life365.eu anche in avvio del terzo parziale. Pipe di Folli e incantevole no-look di Galletti: 8-4. Forlì allunga (11-6 e 16-11) ma, a un certo punto, va in tilt e Ravenna ne approfitta: 20-18, grazie a una slash di Missiroli. La Teodora acciuffa la parità e schizza in testa con una diagonale chirurgica di Casini. Poi il muro bizantino si alza e per la Libertas è semaforo rosso: 23-25. Quarto set speculare al precedente. Forlì parte in quarta: 4-0. Ravenna è sorniona e ricuce, a 13. Squadre a braccetto fino a quota 18, quando la cuginanza alza i giri e strappa: +3. Con la forza della disperazione la Libertas impatta (23-23), salvo poi arrendersi di corto muso per la terza volta: 24-26.

Tabellino: Gregori (L1), Gennari 12, Bruno 13, Chinni 2, Folli 17, Blaseotto 6, Achim (L2), Galletti 5, Ronchi, Simoncelli 14, Esposto ne, Repossi ne. All.: Marone.

Marco Lombardi