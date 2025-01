Volley B1 femminile. Riccione apre il 2025 sfidando le due regine del campionato

È un inizio di 2025 da fuochi d’artificio per la Lasersoft Riccione che, dopo aver passato un 2024 straordinario, comincia l’anno nuovo con la sfida alle due regine del girone C di B1, Bologna e Vicenza. Gli emiliani comandano la classifica con 28 punti, i veneti sono subito dietro a 26. A rincorrere, ottima terza solitaria, una Lasersoft da 22.

"Affrontiamo due squadre con giocatrici che hanno fatto la A2 – avverte coach Michele Piraccini (nella foto) –. Bologna, in particolare, è piena di ragazze esperte e fisiche. Noi sicuramente non molleremo, ben sapendo che spuntarla in casa nostra è difficile. La chiave sarà entrare in campo senza paura e senza aver fretta di chiudere i punti".

Si gioca oggi alle Fontanelle (ore 18, dirigono Annese e Natalini) ed è la prima gara dopo la sosta per le festività. "E, in questi casi, si tratta sempre di una partita un po’ particolare – spiega ancora Piraccini –. Di sicuro noi veniamo da un anno solare fantastico e da un inizio di nuova stagione eccellente, pur affrontato da neopromosse. L’obiettivo rimane la salvezza, poi è chiaro che accoglieremo bene qualsiasi cosa in più dovesse arrivare".

La Lasersoft vuole portare di peso nel 2025 le qualità migliori dell’anno appena andato agli archivi. "L’affiatamento del gruppo, innanzitutto. Al 2025 chiediamo questo, di mantenere questo livello oltre che di guardare alla crescita tecnica di alcune ragazze. Vorremmo arrivare il prima possibile a una salvezza tranquilla".

La classifica: Bologna 28; Vicenza 26; Lasersoft Riccione 22; Padova e Cesena 21; San Vendemiano e Jesi 18; Castel D’Azzano 17; Giorgione 15; Teodora Ravenna 14; Forlì e Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.