Volley B1 femminile. Unomaglia, brutto stop. Il percorso ora è in salita

Unomaglia

0

Castelbellino

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Arnetoli 1, Scardigli 11, Auretti 3, Sabbatini 5, Mariottini 5, Zatini 1, Brogi 1, Gabbrielli 1, Ori 1, Scialpi L., Migliorini, Moleri. All. Lapi.

CLEMENTINA VOLLEY CASTELBELLINO: Dalla Rosa 5, Saveriano 4, Stafoggia 11, Canuti 11, Fedeli 10, Grilli 9, Ciccolini 4, Usberti, Sposetti L., Pizzichini, Paparelli. All. Paniconi.

Arbitri: Peccia e Fiori.

Parziali: 21-25, 14-25, 15-25.

Troppo forte il Castelbellino per l’Unomaglia Valdarninsieme, fanalino di coda del girone D di Serie B/1. Ora, il campionato osserverà un periodo di pausa e riprenderà il 10 febbraio. Per il Valdarninsieme, l’occasione, dunque, per riorganizzarsi e provare a conquistare una salvezza che non è ancora matematicamente sfumata.

Ma. Fi.