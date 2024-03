Volley B1 femminile. Valdarninsieme. Stop con Jesi

Unomaglia Vald.me

0

Pieralisi Jesi

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Brogi 1, Zatini 9, Scardigli 8, Gabbrielli 4, Mariottini 4, Ori 1, Auretti 8, Scialpi L., Arnetoli, Migliorini, Sabbatini 2, Pezzatini. All. Lapi.

PIERALISI JESI: Paolucci 8, Peretti 6, Castellucci 12, Pomili 13, Milletti 5, Moretto 11, Cecconi L. All. Sabbatini.

Arbitri: Tronfi e Gemma.

Parziali: 14-25, 21-25, 21-25.

Troppo forte lo Jesi per un Valdarninsieme che è il fanalino di coda del girone D di Serie B/1. Le padrone di casa hanno ceduto nettamente nella prima frazione, chiusasi per 14-25, mentre nel resto della gara sono riuscite maggiormente a contenere le quotate antagoniste, perdendo, poi, con un doppio ed onorevole 21-25. Certamente non manca mai l’impegno alle atlete dirette da Lapi, ma la classifica resta, purtroppo, molto deludente e quando ci si misura con sestetti d’alta classifica come le marchigiane, tutto diventa ancora più difficile per Zatini e compagne. Sabato prossimo, viaggio a Firenze per l’atteso derby con la LIberi e Forti.

Ma. Fi.