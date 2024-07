Volley B1, il giovane schiacciatore avrà un ruolo da titolare. Ronchi promosso tra i big: "Credo in questo progetto»

La Pallavolo Bologna si muove. Dopo la rinuncia alla A3 e la permanenza in panchina di Francesco Guarnieri, arriva la conferma di come il club voglia puntare sui giovani del proprio vivaio e allestire una squadra futuribile, in vista della Serie B maschile. Bologna ufficializza il primo giocatore: è Fabio Ronchi, schiacciatore classe 2004, cresciuto tra Zinella e Pallavolo Bologna e lo scorso anno protagonista spesso da subentrante in A3. Quest’anno avrà un ruolo da titolare. "Sono molto contento di far parte di questo progetto in cui credo tanto – racconta Ronchi – penso ci siano le condizioni ottimali per lavorare bene con una squadra giovane che ha voglia di farlo. Ci aspetta un campionato non facile come quello di serie B, che rappresenta per buona parte della squadra un’esperienza nuova. Ho scelto il numero 7 perché è il primo che ho indossato quando ho cominciato a giocare a pallavolo e da allora è il mio numero fortunato".

Con lo schiacciatore, arriverà da Ravenna l’opposto Ricci Maccarini (21 anni), che dopo le esperienze da palleggiatore con Conselice, Ravenna e Aversa, nello scorso anno si è diviso tra Sorrento (A3), nel girone di andata, e San Mauro Pascoli (serie B), dove ha chiuso l’annata da attaccante a quasi 20 punti di media.

Contatti in corso con Ravenna per il libero Leonardo Chiella, classe 2006 che ha già esordito in A2, ma cerca continuità di impiego. Con Ronchi, in banda, ci sarà spazio per il nazionale under 18 Dalfiume, altro prodotto interno chiamato agli Europei di categoria, e Serenari, nello scorso anno libero di riserva. Al centro, probabile l’innesto di Leonardo Bandieri e del 2008 Martino Bigozzi, mentre in regia promozione in vista per Emanuele Tassoni, under 17 proveniente dalla serie C. Mancano 3-4 pedine per definire l’ossatura della squadra.

Marcello Giordano