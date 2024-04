Volley B1, la grinta di Casini non è sufficiente. La Fatro rinvia l’appunamento con la salvezza

Fatro Ozzano

0

Campagnola

3

(22-25, 23-25, 23-25)

FATRO : Monaco 8, Pavani 2, Ferrari 9, Casini 15, Pedrazzi 6, Guerra 2, Carnevali (L1), Righi (L2), Ndiaye 3, Colle, Bondavalli. Non entrate: Ghiberti, Coco. All. Turrini.

CAMPAGNOLA: Galli Venturelli 3, Maghenzani 8, Fronza 7, Fava 10, Muzi 14, Adani 9, Solieri (L1), Zanin (L2), Lorenzi, Frignani. Non entrate: Salvestrini, Caramaschi, Bonato. All. Longagnani.

Arbitri: Piccininni e Righi.

Non riesce a chiudere i conti salvezza, la Fatro Ozzano, sconfitta in casa dal Campagnola: quarta sconfitta consecutiva e seconda casalinga in fila per le ragazze di coach Turrini che a questo punto dovranno superarsi nelle prossime settimane per cercare di portare a casa un risultato ampiamente alla portata del club di Ozzano. La solita Casini, tra le più continue, non riesce a trasmettere qualcosa in più alle compagne. Anche se i parziali dimostrano che a Ozzano è davvero mancato poco per riaprire la partita.

Le altre gare: Pavia-Forlì 3-1, Clai Imola-Genova 3-2, Garlasco-Sassuolo 3-0, Gossolengo-Modena 0-3, Ravenna-Rubiera 0-3. Ha riposato: Piacenza.

La classifica: Clai Imola 53; Rubiera 49; Garlasco 48; Gossolengo 37; Modena 36; Campagnola 33; Forlì 30; Fatro Ozzano 27; Sassuolo 24; Genova 20; Pavia 19; Ravenna 18; Piacenza 2.

Marcello Giordano