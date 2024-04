Volley b1. La Maxitalia si prende Livorno. E archivia la stagione al meglio

Tomei Livorno

2

Maxitalia Jumboffice Sestese

3

TOMEI LIVORNO: Poli 4, Cipriani 14, Poli 20, Verdecchia 6, Grassini 7, Lupo 6, Papini L. All. Rossi.

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 10, Catalano 26, Della Volpe 15, Bruni 7, Badii, Corti, Ammannati 4, Carminati, Buoncompagni, De Cristofaro, Ceccherini L. All. Marchi.

Arbitri: Fiori e Fantoni.

Parziali: 21-25, 25-18, 26-24, 18-25, 13-15.

La Maxitalia Jumboffice Sestese s’impone al tie-break sul Livorno, conquistando così la matematica certezza di rimanere in Serie B. Un traguardo importante per una neopromossa, centrato con due giornate d’anticipo. Ma la sfida con i livornesi, ormai retrocessi, non è stata per niente facile. Dopo aver vinto la prima frazione gli ospiti hanno dovuto subire la reazione dei locali: 2-1. I sestesi, però, riequilibravano le sorti del match. Infine, un appassionante quinto set, consegnava i due punti alla compagine allenata da Marchi. Nel prossimo turno, gara casalinga con la capolista Tuscania.