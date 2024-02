Volley B1. L’Ambra si arrende a testa alta. Il debutto di Becucci

L’Ambra Cavallini Pontedera si arrende per 3-1 al cospetto del forte Pieralisi Volley Ancona nel primo turno del girone di ritorno con i parziali 18-25, 12-25, 25-21, 21-25. Una sconfitta comunque a testa alta per le pontederesi che hanno cercato di fare del loro meglio alla luce dei cambiamenti che hanno investito la panchina con le dimissioni di Puccini. Solo 3 allenamenti per il nuovo tecnico fiorentino Cosimo Becucci per preparare la sfida interna contro Ancona. Il suo obiettivo è "valorizzare quanto di buono conquistato fino ad adesso, lavorare e consolidare i nuovi assetti per farci trovare pronti quando ci saranno gli scontri diretti. Ancona è la terza forza del campionato e la mia nuova squadra si è approcciata bene giocando un buon avvio per poi faticare nel secondo. Siamo riusciti a vincere la terza frazione dimostrando un buon gioco per poi arrenderci nella quarta, ma dopo aver lottato". In campo un sestetto inedito con Casarosa in un ruolo per lei inedito, da opposta a banda in quello che era la zona di Roni mentre in diagonale con la palleggiatrice Meini era schierata Fenili al suo vero e completo debutto da titolare. Un nuovo assetto che ha bisogno di essere rodato e perfezionato: dopo domani il team Ambra ha in programma un’amichevole con squadra di B2 e sfrutterà la sua pausa di domenica prossima – definita "preziosissima" - per allenarsi il più possibile in vista della sfida casalinga del 25 febbraio contro Cdp di Roma. In prima squadra per le sedute di allenamento, a turno, sono e saranno convocate giocatrici dell’Under 16 in modo da completare la rosa.