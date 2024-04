Volley b1. Maxitalia non trema. E Foligno si arrende

Italchimici Foligno

0

Maxitalia Jumboffice

3

ITALCHIMICI FOLIGNO: Bucciarelli 6, Basco 2, Scialò 12, Merli 4, Dipasquale 7, Carbone 3, Maracchia 4, Morosi, Schippa L. All. Provvedi.

MAXITALIA JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 11, Nuti 3, Catalano 13, Della Volpe 17, Bruni 5, Corti 1, Ceccherini L, Ammannati 1, Badii, De Cristofaro. All. Marchi.

Arbitri: Rossi e Caronna.

Parziali: 20-25, 22-25, 19-25.

Nonostante alcune pesanti assenze, la Maxitalia Jumboffice Sestese espugna brillantemente il campo del Foligno. Gara condotta con grande determinazione dai giocatori allenati da Marchi che hanno concesso davvero poco ai padroni di casa. Difesa, servizio ed attacco hanno ben funzionato e per gli umbri il match è stato tutto in salita. I sestesi hanno iniziato nel migliore dei modi la partita, portandosi sul 6-8, poi sul 14-16 e 18-21, chiudendo il game col punteggio di 20-25. Più o meno identico l’andamento della seconda frazione che vede il successo parziale degli ospiti per 22-25. Infine, il terzo set sancisce la meritata affermazione di Della Volpe e compagni (19-25).

Ma. Fi.