Volley b1. Rari punta un’altra vittoria. A Chiavari per correre

PALLANUOTO SERIE A2

di Franco Morabito

Quando mancano sei giornate alla fine della regular season del campionato maschile di A/2 la Rari Nantes Florentia pallanuoto, con 16 vittorie in altrettante partite e solitaria al comando del girone nord con 10 punti sul Bogliasco, secondo, ha già la testa rivolta ai play-off ai quali accedono le prime quattro. Oggi, con inizio alle 17, il settebello biancorosso scenderà in vasca a Chiavari non solo per allungare la striscia di successi ma anche per quella che potrebbe essere una prova generale della seconda fase nella quale la prima del girone affronterà la quarta. E la squadra ligure è appunto attualmente la quarta in classifica con un ritardo di 14 punti dai fiorentini.

Sulla carta la formazione di Luca Minetti parte ancora una volta favorita, nella gara di andata si impose per 20-6 con ben otto reti segnate da Stefano Sordini, il centrovasca gigliato capocannoniere con 42 gol, tre di Marco Stocco, e le doppiette di Carlo Di Fulvio e Matteo Calamai, gli altri due attaccanti più prolifici della Rari. Minetti sa di poter contare su una rosa di giocatori esperti in grado di centrare l’obiettivo della promozione in A/1 che sfumò d’un soffio un anno fa e che sarebbe il massimo per la società del presidente Andrea Peri che proprio nel 2024 festeggia i suoi primi 120 anni di vita.

Il tecnico biancorosso, però, non vuol correre il rischio che la netta superiorità dimostrata finora dalla sua squadra nei confronti di ogni avversaria possa creare cali di tensione; pertanto continua a tenere alto il livello di guardia. "Per arrivare al traguardo – afferma – la strada è ancora lunga, continuiamo così pensando più a noi stessi che non a chi dovremo affrontare di volta in volta. La promozione ci è sfuggita un anno fa e questo ci deve servire di lezione e di esperienza".

Umore opposto ma sensazioni altrettanto positive sul fronte femminile dove la squadra di Cotti, reduce da buona partite ma a secco di risultati. Una sorta di torneo nel torneo per le Rari Girls che abbandonati i sogni play off si apprestano a chiudere in bellezza contro avversarie più alla portata, come nella prima parte di stagione archiviata con quattro risultati utili consecutivi. Domani, con inizio alle 14.30, le biancorosse, anch’esse in A/2 (girone sud), affronteranno invece in trasferta la formazione dei Castelli Romani - settima in classifica a -1 dalle gigliate - che all’andata fu già battuta alla Nannini di Bellariva per 13-8.