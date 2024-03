Volley B2 e C maschile e femminile, le partite in programma oggi. Il Borgovolley alla conquista dei Castelli

Serie B2. Quindicesimo successo per la Battistelli Blu Volley Pesaro che torna da Bologna con tre punti importanti per la classifica. Ora si pensa alla prossima partita contro Montesilvano (oggi alle 17 al PalaMegabox).

Serie C. Oggi nel maschile, girone C, alle 20 Virtus Fano-Bertuccioli Real Bottega: "Dopo due gare in trasferta torniamo a giocare in casa contro Bottega – avvisa coach Michael Angeletti del Fano –. Non sarà una partita facile, giochiamo con un avversario costruito per vincere e che sta lottando per la prima posizione". Alle 21 la Montesi Pesaro sarà di scena a Belvedere Ostrense. Nel girone D, oggi alle 21 Borgovolley-Terra dei Castelli. Dopo due trasferte consecutive l’Arbo Borgo Apav torna a giocare tra le mura amiche: "Affronteremo Terra dei Castelli che nell’ultima giornata è incappata nella prima sconfitta di questa seconda fase, per altro maturata in modo beffardo, quindi sarà sicuramente vogliosa di riscatto – commenta coach Diego Palazzetti – noi dovremo assolutamente far valere il fattore campo".

Nel femminile, girone C, oggi alle 18 Gioca Volley Urbino Team-Telusiano e alle 21 Casette d’Ete-Adriatica Fano. Nel girone D, alle 16,30 Virtus Fano-Offida: "E’ prima partita di ritorno, ultimo ciclo di tre gare, di questa seconda fase dei play out – sottolinea coach Marcello Ippoliti – giocheremo contro Offida che ci segue in classifica. Abbiamo la necessità di conquistare quel punto che ci manca per ottenere la matematica salvezza, ma il nostro pensiero sarà quello di provare a vendicare la sconfitta per 3-2 subita all’andata e farlo giocando una buona partita prima di tutto per noi". Nel girone E, alle 17 Ancona-Line Office Real Bottega.

b.t.