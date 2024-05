Volley B2 e C maschile e femminile: playoff. La Battistelli Blu con Modena: gara decisiva

Serie B2. Gara da dentro o fuori per la Battistelli Blu Volley Pesaro, che oggi alle 17 al PalaMegabox affronterà, per la seconda giornata dei playoff, la Zerosystem Modena. Siamo al ritorno del primo turno dei playoff e le ragazze di coach Nanni dovranno ribaltare il risultato dell’andata, quindi vincere, per poi giocarsi al golden set l’accesso alla fase successiva. "La squadra – dice il presidente Petroselli – è concentrata sulla gara odierna, siamo convinti di poter giocarci in casa le nostre possibilità. Siamo un gran gruppo lo abbiamo dimostrato durante tutto l’anno con le mille difficoltà affrontate, siamo una neo promossa e non vogliamo fermarci".

Serie C. Nel femminile oggi Gabicce alle 21 ad Amandola si gioca garauno della finale promozione. Così il diesse del Team 80 Leonardi: "Si comincia la stagione per giocare queste partite, Amandola è favorita, ad amandola è difficile fare risultato, però noi ci crediamo, ci giochiamo tutte le nostre carte e le nostre possibilità" Nel maschile, oggi alle 17 a Bottega in scena la partita finale che assegnerà un posto per la serie B. Real Bottega contro gli ospiti della Farmacia Amadio di San Benedetto. Le due squadre sono pari nella serie con una vittoria a testa nelle rispettive gare casalinghe per 3-0. "Siamo dove avremo voluto essere ad inizio campionato – spiega il capitano Nicola Romani – abbiamo lavorato alacremente da fine agosto in palestra per regalarci questa partita che deciderà le nostre sorti. Affrontiamo una squadra che conosciamo bene e dunque la differenza la faranno a questo punto i dettagli. Dovremmo giocare con il sorriso, perché è giusto che sia cosi, con la tranquillità di sapere che siamo una squadra forte e con la consapevolezza di avere tutti i mezzi per ottenere quello che vogliamo".

