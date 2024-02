Volley b2 femminile. Riccione, continua la cavalcata. Rimini battuta

La Lasersoft si prepara al match dell’anno vestendo nuovamente i panni dello schiacciasassi. In attesa di ospitare Pesaro sabato nello scontro tra le prime due, la truppa di Piraccini è andata a sbancare Collemarino con una facilità disarmante. 0-3 il finale, con le padrone di casa lasciate rispettivamente a 18, 16 e 14 nei rispettivi set. Il tabellino: Bologna 4, Tallevi 17, Gabellini 7, Ricci 15, Montesi 4, Spadoni 9, Jelenkovich libero, Mercolini, Spinaci, Tobia, Godenzoni. Non entrate Gugnali e Calzolari. All.: Piraccini.

Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini, con Montesilvano che s’impone 3-0: 25-15, 25-23, 25-14. C’è battaglia solo nel secondo set, con le padrone di casa che però hanno lo spunto vincente e s’involano per il successo finale. Il tabellino: Pivi 14, Astolfi 2, G. Morelli 7, Magalotti 1, Catalano 2, Ricci 3, Orsi 4, Magi 5, Fabbri libero. Non entrate Forlani, Pasolini, Greco, Verde, A. Morelli. All.: Galli.