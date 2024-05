Volley B2 femminile. Riccione, ora i playoff

La Lasersoft Riccione chiude una regular season trionfale con l’ennesima vittoria, un netto 3-0 ai danni di Porto San Giorgio. Nel primo set la battaglia è stata aspra e non è mancato lo spettacolo, con Bologna sugli scudi per le riccionesi e un 28-26 che dice tutto dell’equilibrio in campo. Nel secondo parziale Godenzoni e Tallevi fanno la voce grossa, la Lasersoft mette un buon cuscino di punti nei confronti delle marchigiane e il finale è sul velluto. Nel terzo set, infine, quattro ace di Montesi e dominio. Ora per la Lasersoft l’appuntamento è quello con la finale playoff promozione. Sabato 18 l’andata a San Giorgio Piacentino, sabato 25 maggio il ritorno a Riccione con eventuale golden set in caso di parità. Il tabellino: Tallevi 16, Spadoni 9, Ricci 7, Bologna 7, Gabellini 6, Montesi 5, Spinaci 2, Godenzoni 3, Calzolari L1, Mercolini, Jelenkovich L2 ne, Mancino. All.: Piraccini.

Finisce invece con un ko a Castel Maggiore, il campionato dell’Emanuel Raggini Rimini. La squadra locale s’impone con un netto 3-0, con le ospiti lasciate a 15, 17 e 20 punti. Il tabellino di Rimini: Pivi 2, Orsi 3, Catalano, Magalotti 9, G. Morelli 8, Greco 6, Verde 1, Ricci, Fabbri L1, Astolfi, Forlani L2, Pasolini, Magi, A. Morelli. All.: Galli.