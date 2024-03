Volley b2 femminile. Riccione travolgente. Rimini perde in trasferta

Impatto travolgente della Lasersoft Riccione, che nel testacoda con l’ultima della classe domina dall’inizio alla fine. L’Olimpia Teodora Ravenna, ormai retrocessa, cede 0-3, arrivando a 13 nel primo set e a 14 negli altri due. C’è equilibrio solo fino all’8-7 nel primo set, poi è dominio riccionese. Il tabellino: Tallevi 6, Bologna 16, Spadoni 12, Ricci 10, Tobia 5, Godenzoni 9, Gabellini 3, Mercolini 1, Calzolari L1, Montesi, Mancino, Spinaci, Jelenkovich L2 ne. All.: Piraccini. Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini, a cui non riesce l’impresa in casa di Filottrano. Le locali s’impongono 3-0, lasciando le avversarie a 11, 17 e 14. Per l’Emanuel Raggini si allontana ancora di più la quota salvezza. Il tabellino: Catalano 1, Ricci 1, Pivi 9, Orsi 4, Magalotti 3, Moretti 7, Magi 2, Pasolini, Astolfi 3, Fabbri L1, A. Morelli L2, Forlani ne, Verde ne. All.: Galli.