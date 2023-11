Volley b2 femminile. Riccione vince e ritrova la vetta

Vince Riccione e perde Rimini, nella quarta giornata. La Lasersoft piega 3-0 Pescara e ritrova la vetta in coabitazione con Porto San Giorgio e Cervia. Nel 25-19, 25-23, 25-13, spicca la bella reazione del secondo set. Il tabellino: Tallevi 16, Bologna 7, Spadoni 12, Montesi 2, Godenzoni 9, Ricci, Mercolini, Gugnali 4, Calzolari libero 1, Jelencovich libero 2, Spinaci, Gabellini, Tobia. All.: Piraccini. Niente da fare per l’Emanuel Raggini Rimini, che contro la Battistelli Pesaro perde 1-3: 22-25, 22-25, 25-23, 15-25. Il tabellino: Agostini 13, Pivi 6, Orsi 11, Catalano 2, Magalotti, G. Morelli 25, Ricci 7, Fabbri libero 1, Astolfi, Forlani, Pasolini, Verde, Greco, A. Morelli libero 2. All.: Balzani.