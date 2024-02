Volley B2 femminile. Riccione vince in Coppa

Partita in crescendo e bella vittoria per la Lasersoft Riccione, che nell’ultimo impegno di Coppa Italia di B2, giocato nell’impianto casalingo delle Fontanelle, batte 3-1 la Promoball Sanitars Brescia (23-25, 25-20, 25-21, 25-18). Una gara che di fatto valeva poco, vista la qualificazione matematica già raggiunta dalla terza squadra del gironcino, la Rossetti Market Alsenese. La Lasersoft ha però avuto il merito di giocarla con la giusta determinazione, lottando in un primo set complicato e perso (23-25), ma reagendo nel secondo per rimettere tutto in parità. In particolare, va segnalata la super rimonta nello stesso secondo parziale, con le ragazze di Piraccini a ribaltare il 10-17 nel 25-20 finale. Da quel parziale di 15-3, davvero eccellente, la squadra ha preso spunto per issarsi sul 20-13 del terzo e per chiudere sul 25-21. Nel quarto set Riccione prende subito un discreto margine e se lo porta dietro fino alla fine per il 25-18. Buone risposte in campo anche da parte di chi di solito gioca meno. Il tabellino: Tobia 18, Bologna 12, Spadoni 11, Gugnali 3, Ricci 8, Gabellini 9, Spinaci 5, Mercolini 3, Montesi, Jelenkovich libero 1. Non entrate Calzolari, Godenzoni, Tallevi. All.: Piraccini.