Volley B2 femminile. Riccione vuole tenere a distanza Pesaro. Rimini prova a reagire dopo il ko di Massa

È tempo di giornata numero 13, l’ultima dell’andata, per il girone F di B2 femminile di volley, e la capolista Lasersoft Riccione non ha nessuna intenzione di fermare la marcia da rullo compressore. 11 vittorie e 1 sola sconfitta fin qui per la truppa di Piraccini (in foto Sara Bologna), che oggi a Campiglione di Fermo se la vedrà con la Carlo Forti (ore 16.30, arbitri Mazzocchio e D’Auria), quarta in classifica con 23 punti un ruolino di marcia di 9 vittorie e 3 sconfitte. Riccione, già prima, vuole comunque tenere a distanza la seconda della classe, la Battistelli BluVolley Pesaro, che è a -5 e giocherà a Cervia. Impegno tra le mura amiche della Casa del Volley di via Bidente, per l’Emanuel Raggini Rimini, che vuole reagire dopo la sconfitta di Massa (3-0, ma set sempre combattuti) e avrà l’opportunità di farlo ospitando oggi una diretta concorrente di classifica, il Castel Maggiore. Le due squadre, appaiate a 8 punti, giocheranno un match cruciale.

La classifica: Riccione 34; Pesaro 29; Massa 24; Carlo Forti 23; Potenza Picena 20; Montesilvano 19; Filottrano, Cervia e Mosaico Ravenna 18; Collemarino 16; Pescara 14; Rimini e Castel Maggiore 8; Olimpia Teodora 3.