Volley B2 femminile. Rimini, niente da fare: scende in C. Un altro successo per Riccione

La retrocessione è realtà. L’Emanuel Raggini Rimini perde 1-3 col Mosaico Ravenna (26-28, 25-22, 14-25, 15-25) ed è in serie C. La matematica condanna la truppa di Galli, che per la verità con le ravennati gioca due gran set prima di crollare nel terzo e nel quarto. Nel primo, dopo l’8-3 riminese, è battaglia punto a punto fino allo spunto esterno. Nel secondo Ravenna sembra poter essere favorita (20-22), ma un break di 5-0 lancia le riminesi sulla parità. Senza storia gli altri set. Il tabellino: Orsi 9, Catalano, G. Morelli 12, Pivi 7, Magalotti 5, Greco 12, A. Morelli, Fabbri L1, Astolfi, Forlani L2, Pasolini, Verde, Magi, De Gregorio. All.: Galli.

In cima alla classifica c’è sempre la Lasersoft Riccione, che con Potenza Picena ottiene la ventesima vittoria stagionale. Finisce 3-0 per le ragazze di Piraccini (25-14, 25-15, 25-21), con battaglia solo nel terzo set. A quattro giornate dal termine, il vantaggio su Pesaro è di 8 punti (61 a 53). Molto più staccate Porto San Giorgio (45) e Montesilvano (37). La Lasersoft scalda i motori in vista dei playoff.

Il tabellino: Tallevi 11 (nella foto), Spadoni 10, Ricci 9, Gabellini 8, Bologna 7, Godenzoni 7, Tobia 5, Spinaci 2, Mercolini 1, Montesi 1, Calzolari L1, Jelenkovich L2, Gugnali ne, Mancino ne. All.: Piraccini.