Volley Banca Macerata a tutto gas. Battuto Fano e ora un altro esame. Marcianise nel mirino della leader

Non c’è tempo per rifiatare perché la Volley Banca Macerata oggi si rimette in moto per andare nel Casertano dove alle 19 di domani affronterà Marcianise. La capolista è reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale con Fano, seconda forza del girone Blu dell’A3 di volley, che ha permesso ai maceratesi di allungare il passo, adesso c’è da prepararsi per la gara di domani contro la penultima del girone in una partita che mette a confronto realtà divise da 19 punti, anche se i campani hanno già osservato il turno di riposo. "La nostra squadra – osserva Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata – ha speso e consumato molte energie a livello mentale nel match vinto contro Fano, la seconda in classifica. Il rischio, a distanza di pochi giorni da quella gara, è di non riuscire a ricaricare le batterie a livello mentale". La squadra è quindi chiamata a un impegno da non sottovalutare. "Occorre resettare subito dopo la bella prestazione dell’altro ieri e andare in campo con umiltà ma anche con la consueta determinazione e convinzione".

Dall’altra parte della rete c’è un avversario che ha bisogno di punti. "È indubbio e proprio per questo Marcianise farà di tutto per muovere la classifica sfruttando il fatto di giocare in casa dove ha fatto anche bene". I maceratesi hanno studiato gli avversari. "Si tratta di una formazione che non ha individualità di spicco ma è omogenea. Hanno inserito lo schiacciatore sloveno Drobnic che conferisce equilibrio". La Volley Banca Macerata si consegna alla gara di domani forte della vittoria contro Fano al termine di una prestazione da applausi. "In questa partita – è l’esame di Vullo – siamo stati belli e bravi, magari in qualche momento ci specchiamo un po’ permettendo agli altri di stare in partita, vedendo i parziali si potrebbe pensare a una gara equilibrata contro Fano, ma abbiamo anche avuto 5-6 punti di vantaggio e ci siamo fatti riprendere un po’ per merito degli avversari e un po’ perché ci siamo sentiti appagati". Però nei momenti decisivi la squadra si è fatta valere. "Abbiamo la capacità di venire fuori da situazioni difficili, dai momenti di punto a punto avendo chi riesce a mettere la palla a terra. Questa vittoria è un’altra presa di coscienza delle nostre potenzialità".

Domani si gioca la 11ª giornata dell’A3: Lagonegro-Sabaudia; Casarano-Sorrento; San Giustino-Palmi; Modica-Bari; Napoli-Lecce; Marcianise-Banca Macerata. Riposa: Fano.

Classifica: Banca Macerata 26; San Giustino, Fano 19; Lagonegro 18; Modica, Sorrento 14; Palmi 13; Lecce, Casarano 12; Napoli 11; Bari 9; Marcianise 7; Sabuadia 6. Hanno una gara in più: Macerata, Fano e Casarano.