"Volley Banca Macerata: "Napoli è un'ottima squadra, ma dipende da noi"

"Il Napoli? È un’ottima squadra ma molto dipenderà da noi per cui giocando la nostra migliore pallavolo dovremmo farcela". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, parla della sfida di domani quando alle 18 i campani saranno al palas maceratese per la terza giornata di A3. "Loro – aggiunge – sono una formazione esperta, che lotta, non molla mai e Fano ha dovuto faticare, e non poco, per venirne fuori al tie break. Ecco, quella gara deve farci capire che sarà molto difficile se non daremo tutto, come del resto si dovrà fare ogni volta". Napoli è una formazione in cui non c’è un giocatore nettamente superiore alla media. "È un organico formato da elementi che hanno voglia, fame, che lottano. Lo straniero è il ceco Sulista, si tratta di un ottimo schiacciatore". Macerata è reduce da due vittorie da 3 punti. "Ho notato una squadra tosta, anche noi non molliamo perché abbiamo giocatori affamati, poi siamo una formazione unita in cui gli altri coprono chi magari commette un errore. Sul piano tecnico abbiamo confermato di giocare una pallavolo veloce, battiamo mediamente bene e ho positivi riscontri sugli aspetti curati durante l’allenamento. Ecco un altro aspetto che mi piace sottolineare: la squadra si allena bene durante la settimana". Sono trascorse due giornate del campionato. "È un torneo equilibrato. Ritengo che i veri valori verranno fuori tra un mese e mezzo perché adesso c’è chi ha raggiunto prima un certo livello atletico e altri lo faranno più tardi, alcuni hanno sestetti già consolidati e altri ancora assemblare".