Volley Barsanti in festa per il torneo della scuola

L’Istituto Barsanti di Massa si conferma molto intraprendente anche nel coinvolgere i propri studenti in attività sportive e ricreative. La sua palestra nello specifico ha visto in questi giorni concludersi i tornei di volley per l’anno 2004. In particolare si è disputata, al termine di un’estenuante girone eliminatorio, la finale per il triennio tra le classi 4ª B e 3ª B. A spuntarla, in un match ricco di colpi di scena, è stata la classe più grande che ha potuto così alzare la coppa dei vincitori con il proprio capitano Giorgini. Gli altri componenti della squadra erano Del Moretto, Lezza, Vignali, Orrico, Piacentini e Traggiai. A margine di questa manifestazione si è svolto anche il 2° All Star Game 2024 che raggruppava i migliori pallavolisti dell’Istituto.

La classe 4ª B si è vista opposta alla classe 5ª B. Quesst’ultima ha trionfato al tie-break al termine di tre tiratissimi set (parziali 26-28, 25-21, 15-11). La squadra campione, capitanata da Matteo Filippo, era formata da Legname, Bondielli, Tassi, Cappè e Pucci. L’organizzazione dei tornei è stata a cura del capo dipartimento di educazione fisica dell’istituto Barsanti, Maurizio Fatticcioni, che ha realizzato una manifestazione coinvolgente e all’insegna dello sport e del fair play grazie all’entusiasmo ed alla partecipazione mostrato dagli studenti.