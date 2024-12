Volley Biancorosse salde in vetta alla Serie D: "Ripartire ancora più cariche nel 2025"

La formazione femminile dei “Lupi” ha chiuso un 2024 ricco di vittorie. Nel campionato di serie D le biancorosse stanno andando forte mantenendo il primo posto in classifica con 30 punti. Alla guida della compagine conciaria c’è Manuele Marchi, già giocatore (nel ruolo di vice palleggiatore) della Codyeco Lupi, nella seconda metà degli anni Novanta in B, quando questa si esibiva al palazzetto di Fucecchio. Marchi è alla guida di questo gruppo vincente che finora ha conseguito dieci vittorie ed una sola sconfitta per mano del Rosignano, in trasferta.

L’ultima vittoria del 2024 è stata ottenuta al PalaParenti grazie ad un secco 3-0 inflitto alla Robur Massa. Le santacrocesi si sono quindi confermate in vetta con un buon vantaggio sul plotone delle inseguitrici. Questa la classifica alla pausa natalizia: “Lupi” 30, Rosignano, Riotorto, Calci 25, Tomei Livorno 22, Invicta Grosseto 20, Capannoli, FGL-Zuma Castelfranco 18, Jenco Viareggio 13, Peccioli 12, Massa 9, Ambra Cavallini Pontedera e Pietrasanta 7, Consani Grosseto 0.

Coach Marchi ha così dichiarato dopo il successo sulla formazione apuana: "Contro la Robur Massa siamo partiti con Giacomelli-De Nisco, Leto-Bernardeschi, Talini-Simoncini, Sabatini libero. Nel corso del match sono entrate anche Farella, Bianchi e Di Carlo. Venivamo da una settimana di influenze con postumi ancora in essere, al momento di scendere in campo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, chiudendo il 2024 ancora in vetta, con l’ennesima vittoria. Brave le ragazze, complimenti allo staff, a Simona, la mia vice, ai preparatori, ai dirigenti, e un grazie a chi ci sostiene sempre. Ripartiremo con ancora più carica nel 2025".

Il primo impegno dell’anno nuovo è per sabato 11 gennaio alle 18 a Pietrasanta contro la compagine locale. Fanno parte della rosa anche: Allori, Bianchi, Ceccarelli, Mannucci e Tozzi.

Marco Lepri