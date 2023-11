Volley C femminile: amaro esordio in trasferta. Troppo forte il Porcari, Robur costretta alla resa

MCDONALD’S PORCARI

3

ROBUR MASSA

O

MCDONALD’S PORCARI: Agostini, Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Cresci, Degl’Innocenti, Forte, Innocenti A., Innocenti I., Milicia, Monchi, Ricci. All. Grassini.

ROBUR MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita. All. Ramori.

Arbitro: Bernardo Grassi.

Parziali: 25-21, 25-12, 25-21.

PORCARI – E’ tornata a mani vuote dalla prima trasferta nel campionato di serie C femminile di volley la formazione della Robur Massa che in casa del forte Porcari non è riuscita ad aggiudicarsi nemmeno un set. Le ragazze dei tecnici Ramori e Aliboni hanno iniziato senza alcun timore reverenziale, difendendo e giocando alla pari fino a 20 punti quando poi è mancata un po’ di esperienza. Nel secondo set, invece, c’è stato un black out generale. Nel terzo parziale le biancorosse sono riuscite di nuovo a opporre una strenua resistenza perdendo ancora a 21. Adesso la Robur Massa avrà un sabato di riposo per lavorare e preparare la caccia alla prima vittoria stagionale. Il rientro in campo è previsto sabato 11 novembre a Cecina contro il Baia del Marinaio Volley.