Volley C femminile. Match ‘spartiacque’ per il Lunezia col Santa Sabina

Match infrasettimanale per il Lunezia Volley che stasera alle 21 affronterà al ‘PalaBologna’ l’Acli Santa Sabina, nel recupero del terzo turno del campionato di serie C ligure femminile. Non saranno disponibili le infortunate Menconi e Bencaster. "È difficile fare previsioni – spiega coach Martinelli – anche perché siamo sempre a fare la conta sulle forze da poter impiegare. Ogni partita per noi è impegnativa e servirà una grande concentrazione, tanto coraggio e determinazione per affrontarla al meglio". Dello stesso avviso anche il dt Menconi: "La gara di stasera sarà per noi un vero spartiacque. Vincendo riusciremo a raggiungere la zona play-off, ma se così non dovesse essere rimarremo invischiati nella zona play-out con buone probabilità di rimanerci".

Ilaria Gallione