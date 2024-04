Volley C maschile. Colombiera travolta dal Sant’Antonio. Ora la salvezza è appesa a un filo

Nulla da fare contro il Sant’Antonio per una Colombiera Project Sarzana che resta così ancorato al penultimo posto in classifica. Un ko netto arrivato in soli tre set (25-19, 25-20, 25-23). Il destino dei sarzanesi a questo sembra dipendere da quante squadre retrocederanno dalla B nazionale e quante verranno promosse dalla D: solo a ’bocce ferme’ e organici completi, si saprà se il team di Carli potrà conservare la categoria o scenderà in serie D. Colombiera Project Sarzana: Carli A., Iacopini, Castagna, Cecchieri, Franceschini, Sinagra, Tosi, Pellegrini, Raineri, Roffo, liberi Ruggeri e Capone. All. Carli. Risultati 21ª giornata di Serie C maschile: Admo-Vbc Savona 1-3, Amis-Imperia Volley 3-1, Finale-Cus Ge 0-3 e Sabazia-Colombo rinviata al 2 maggio. Classifica: Cus Genova punti 54, Fas Albisola 43, Finale Ligure 42, Vbc Sv 41, Admo Lavagna 37, Colombo Genova 27, Sant’Antonio 25, Sabazia Ecosavona 22, Amis Chiavari 13, Colombiera Sarzana 8, Imperia 0.