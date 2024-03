Volley, cammino senza pecche per l’under 19. Niagara imbattuta. Vola anche la serie C

Colpo grosso per la Niagara 4 Torri Under 19, che chiude imbattuta il campionato con il punteggio massimo conquistando 16 vittorie in 16 partite. La Niagara passa così di diritto al concentramento in programma il 7 aprile, ottenendo inoltre l’opportunità di giocare il torneo in casa. Un grande risultato per la società ferrarese che da sempre crede ed investe nei settori giovanili della nostra città.

Queste le parole di coach Giovanni Piva dopo il match: "Domenica siamo scesi in campo

per l’ultima partita di regolar season per l’Under 19. Siamo riusciti a portare a casa il risultato completo vincendo 3-0 in trasferta a Cento e confermando la nostra prima posizione restando imbattuti. Ora ci aspetta il concentramento del 7 aprile contro Modena e Ravenna per la qualificazione alle final four regionali".

Vittoria anche per la Serie C, che sabato per la prima volta al palasport, ha trionfato contro la modenese U.S. Taccini per 3-1.

Così commenta coach Piva: "E’ stata una partita difficile con situazioni abbastanza complicate, ma i ragazzi sono riusciti a giocare al meglio. Anche chi è partito dalla panchina ha portato sul campo un’ottima performance. È la quarta vittoria su 7 partite che abbiamo giocato nel girone di ritorno, per cui possiamo ritenerci molto soddisfatti e speriamo di poter continuare su quest’onda. Sabato 23 ci aspetta il derby, un incontro complicato in cui ce lametteremo tutta per provare a portare a casa il risultato. Ci attende poi la sosta pasquale euna successiva partita contro Soliera, in vista poi del concentramento dell’Under 19".