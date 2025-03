Volley, Champions League. Sir, Final Four nel mirino: domani i quarti di ritorno. Loser: "Con Monza antenne alte, non sarà facile»

Si accendono i riflettori al PalaBarton Energy: domani sera va in scena il quarto di ritorno di Champions League che vale l’accesso alla Final Four di Łódź, in Polonia. Fischio di inizio alle 20,30 per una partita che si preannuncia ad altissima intensità contro una squadra, Monza, che pur reduce dalla fine di un campionato opaco in Superlega, in cui ha dovuto combattere fino all’ultima giornata per scongiurare la retrocessione, nel percorso in Champions è stata tutta un’altra squadra, dominando la Pool B con cinque vittorie e una sola sconfitta 3-1 (per mano dell’Olympiacos di Atanasijevic e Travica nella penultima giornata della fase a gironi).

La squadra di coach Massimo Eccheli ha giocato con la Sir Sicoma Monini Perugia, martedì scorso, l’ultima partita della stagione in casa e ha dato il massimo, spingendo fin dalle prime battute, per onorare questa storica qualificazione ai Quarti di Champions.

Dall’Opiquad Arena i Block Devils hanno riportato a casa una vittoria in rimonta 3-1, ma la guardia resta altissima in casa bianconera, come ha sottolineato Agustin Loser, ospite a ReteSole. "Antenne alte perché sarà una partita molto difficile. Secondo me bisogna vedere Monza come una squadra che è arrivata prima nel girone di Champions League e non come la squadra che ha finito il campionato agli ultimi posti in classifica, acciuffando la salvezza all’ultimo tuffo, perché alla fine ora stiamo giocando la Champions". In palio la qualificazione alla Final Four di Champions League. La Sir Sicoma Monini Perugia si è guadagnata, espugnando l’Opiquad Arena nel quarto di andata, il vantaggio di avere anche un eventuale golden set. "Bisogna pensare che sarà una partita difficile – aggiunge Loser – dobbiamo iniziare “a tutto fuoco” dal primo punto e se dovessimo perdere un set dobbiamo avere la pazienza per andare avanti. L’importante è vincere e andare a questa Final Four".