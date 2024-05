Volley. Cip Ghizzani, era fatta. Poi il crollo e la rimonta

Altra occasione sprecata dalla Cip-Ghizzani Castelfiorentino che, in vantaggio di due set a Firenze contro la Florenzo, si fa rimontare e battere per 3-2 (27-29; 22-25; 25-13; 25-22; 15-11) alla fine di una partita drammatica. Le castellane, squadra giovane e ancora non abituata a incontri di alto livello con forte tensione in campo, era partita bene nel primo set portandosi prima sul 15-5 e poi sul 20-10, ma poi i cali mentali e l’inesprienza le hanno costrette ad arrivare al tie break dove però si sono comunque imposte per 27-29. Anche il secondo set è stato combattuto ma comunque vinto dalle ragazze di Buoncristiani per 22-25.

Nel terzo set c’è stato il calo delle castellane che hanno ceduto per 23-15, facendo ringalluzzire le fiorentine. Il quarto set è stato quello decisivo per salire in serie B2. Grande partenza delle castellane che conducevano brillantemente fino al 17-20.

Sembrava fatta, ma il solito calo soprattutto mentale regalava alle fiorentine un premio fino ad allora francamente non meritato. Infatti le fiorentine si imponevano per 25-22, pareggiavano e conquistavano il salto di categoria. Il tie break non aveva storia e finiva 15-11. Come diceva Bartali, ora è tutto da rifare. La Cip-Ghizzani accede alla terza fase dei play-off dove incontrerà, sabato 1 giugno, la perdente di Timenet- Porcari. Pietro Giacomo Buoncristiani ha 15 giorni di tempo per rimettere in sesto le sue giovani e brave allieve.

Francesco De Cesaris