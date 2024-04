Volley. Diffusione Sport, amarezza under 16. Le ragazze di White fuori dal podio

Con il quarto posto nel torneo Under 16 e una salvezza che si sta per concretizzare nel torneo di Prima Divisione, va verso la chiusura della stagione il Club Imola, il sodalizio nato dalla collaborazione tra Diffusione Sport e Uisp.

Le ragazze allenate da Bianca White avrebbero voluto centrare il podio nel torneo Under 16, ma le assenze hanno pesato e così la finale per il terzo posto è andata alla Pontevecchio. Nel torneo di Prima Divisione è arrivata una sconfitta per 2-3 in casa contro la Persicetana che non dovrebbe pregiudicare la permanenza nella categoria, quando mancano due turni alla fine del campionato, nei quali il Club Imola giocherà lunedì con la Pontevecchio e infine mercoledì, in casa alla palestra Penazzi, contro Calderara.

Spostandoci sulle formazioni esclusivamente Diffusione Sport, in Seconda Divisione doppio impegno, e doppio successo, per l’Oreficeria Bonatti che prima si è imposta per 3-0 contro la Polisportiva Emilia e poi hanno superato per 3-1 la Pgs Bellaria.

Anche qui il campionato sta per volgere al termine con le ragazze imolesi, stabilmente a metà classifica, che giocheranno l’ultima partita martedì contro Yz Volley.

Nel trofeo Margelli riservato alla categoria Under 14 la Pizza Acrobatica ha superato per 3-0 la Uisp nel derby imolese e ha conquistato così la quinta vittoria consecutiva senza subire set. Nel torneo Under 12 la formazione targata Mc Donald’s si è imposta con un netto 3-0 sul Granarolo in una partita in cui Rita Okrachkova ha potuto dare spazio a tutte le ragazze in organico. Infine le più giovani dedite al Volley S3 di Primo livello hanno superato per 3-0 Ozzano e sabato giocheranno la doppia sfida con Anzola che potrebbe stabilire la squadra di Bologna promossa alla fase regionale dell’1 maggio a Monte San Pietro.

l.m.