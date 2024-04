Volley, domani Modena attesa a Verona. Stoytchev vuole la finale: "Ma sarà una gara diversa»

In una vigilia sicuramente più sentita a Verona che a Modena è coach Radostin Stoytchev a presentare il match di domani sera che vedrà opposte Rana e Valsa Group per un posto nella finale per il quinto posto e la speranza di conquistarsi la Challenge Cup nella prossima stagione: "Non ci sono tante cose diverse da dire rispetto al match di pochi giorni fa – racconta il tecnico bulgaro, riferendosi al 3-1 di Verona su Modena durante il girone all’italiana –. Affrontiamo un avversario con giocatori esperti che sanno gestire le varie situazioni e tanti giovani interessanti. In battuta sanno fare danni con Sapozhkov, Davyskiba e Rinaldi, in attacco hanno le stesse nostre percentuali, contando tutte le partite giocate fin qui. È un’altra partita, non mi illudo dal risultato precedente e tanto dipenderà dal nostro approccio. Loro arriveranno affamati per vincere. Essere arrivati primi nel girone non conta se non vinciamo la semifinale, questa semifinale. Insidie psicologiche? Vengono alle persone che non sono allenate e preparate per la partita. In questi casi escono le insicurezze. Alla fine, è il campo a dimostrare". Ultime parole su Mozic, il cui rientro sarà un’insidia in più per Modena "Sono contento, Mozic ha chiuso la partita con Cisterna col 47% di efficienza, con una buona gestione di alcune situazioni, ha avuto una battuta regolare senza forzare tanto ma senza commettere errori. A me interessa che lui giochi da capitano, che usi bene la testa e che riconosca le diverse situazioni, così è stato nell’ultima partita. Il pubblico? Non capisco la decisione di giocare una partita così importante questo giorno (lunedì sera, ndr), ma spero che la gente venga ad aiutarci, perché la squadra sente l’appoggio dei tifosi e della città".