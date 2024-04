VOLLEY DONNE - B, C, D. IMG prova a sperare. McDonald’s sogna. Derby Isotta-Pantera

In serie "B1" la IMG Nottolini si gioca, oggi, dalle ore 18, le ultime cartucce salvezza sul parquet del Lucky Wind Trevi che, in caso di vittoria, aggancerebbe all’undicesimo posto. Le umbre hanno perso cinque delle ultime sei partite, imponendosi solo contro il fanalino di coda Unomaglia Valdarno. Per le ragazze di Bigicchi, invece, la necessità di chiudere al meglio la stagione anche in trasferta, dove, se si eccettua il successo contro il Valdarno, ultimo, ha conquistato solo tre punti in nove gare.

In serie "C" continua il sogno del McDonald’s Porcari che, oggi, alle 18, in quel di Cecina chiude la propria regular season già ampiamente vinta da settimane contro il Baia del Marinaio, sesto. Per il McDonald’s ora l’attenzione è verso i play-off che vedranno protagoniste altre due formazioni che hanno vinto con vantaggi attorno alla doppia cifra i propri gironi: il Fiorenzo srl e la Cip Ghizzani Castelfiorentino.

In serie "D", invece, partendo dall’unico impegno domenicale, il Libertas System sarà di scena, domani, alle 17.30, a Colle Val d’Elsa, contro il fanalino di coda del campionato. Due match di grande interesse, invece, oggi. A partire dal derby di Porcari, dove, alle 18, l’Isotta Bevande ospita la Pantera, sfida tra due formazioni staccate di soli due punti con la seconda squadra porcarese a 27, contro i 25 delle lucchesi. Reduce da 8 vittorie nelle ultime 9 partite, vuol continuare il momento d’oro la MAV Nottolini che, a Borgo a Buggiano, stasera, alle 21.15, fa visita all’AM Flora Buggiano.

Andrea Amato