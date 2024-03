VOLLEY DONNE - "B», "C», "D». IMG, stop inevitabile. McDonald’s inarrestabile

In serie "B1" ko quasi inevitabile per la IMG Nottolini nel match più difficile della stagione, a Castelfranco, supercapolista del girone. Le bianconere si sono comunque comportate discretamente, rimanendo per larghi tratti a contatto, come dimostrano i parziali di 25/20, 25/18 e 25/19 per il 3-0 finale.

In serie "C" un’altra vittoria per la capolista McDonald’s Porcari che trova ardua resistenza nel Follonica, sul cui parquet si impone al tie-break con i seguenti parziali: 26/24, 24/26, 25/19, 12/25, 14/16. Il vantaggio sulla seconda rimane in doppia cifra a più dieci.

In serie "D" rafforza la quinta posizione la Mav Autotrasporti Nottolini che supera 2-3 (17/25, 22/25, 28/26, 25/18, 14/16) il Montelupo. Ribalta i pronostici di classifica, invece, la Pantera che supera 3-1 (25/18, 25/27, 25/16, 25/21) il Sorms Arrivano, invece, due ko: per il System che cede 2-3 (21/25, 26/24, 25/21, 19/25, 21/19) sul parquet del Volley Art Il Bisonte; e per l’Isotta Bevande Porcari, sconfitta 0-3 (15/25, 18/25, 23/25) dalla capolista Folgore S.Miniato.

Andrea Amato