VOLLEY DONNE - "B1», "C», "D». IMG, successo inutile. MAV e Isotta Porcari ok

In serie "B1" torna a regalare una gioia piena al proprio pubblico la IMG Nottolini Capannori che, a retrocessione ormai inevitabile, sfodera una prestazione maiuscola contro una tra le più in forma: l’Ambra Cavallini Pontedera. La Nottolini s’impone con un netto 3-0, riportando la seconda vittoria da tre punti casalinga del campionato (25/23, 25/20, 25/23).

In serie "C" McDonald’s Porcari attende i play-off.

In serie "D" fa il suo dovere la MAV Nottolini: 3-0 (25/16, 25/20, 25/14) sul fanalino di coda Colle. Le bianconere si confermano quinte, ma rimangono a -5 dalla Cerretese che s’impone con lo stesso punteggio sulla Pantera (28/26, 25/20, 25/9). Ko anche per il System che cede in casa 1-3 (25/23, 14/25, 19/25, 19/25) alla seconda della classe, il Bottegone. Arriva un successo al fotofinish per l’Isotta Porcari che, dopo aver perso i primi due set a 23 e 17, ribalta lo Scotti Empoli, vincendo i successivi 25/18, 25/19 e 15/12. In classifica porcaresi settime a 32 punti, a +4 su Pantera e System, pari al nono posto.

Andrea Amato