Volley - Donne. Gioca solo il Porcari in "C"

Week-end di quasi completo riposo per le lucchesi del volley, in attesa della ripresa dei campionati con i gironi di ritorno a partire dal prossimo sabato. L’unica squadra a scendere sul parquet e meritarsi il giusto spazio nel computo di un campionato sin qui sensazionale è il McDonald’s Porcari che sta letteralmente dominando il girone "C" di serie "C" femminile, con ben sette punti di vantaggio sulla seconda, maturati in sole 10 partite, in cui ha conquistato 9 vittorie. Le ragazze di Grassini ospitano stasera l’Oasi Viareggio, formazione che, in terra versiliese ad ottobre, nella prima giornata, fu battuta con un netto 0-3, nonostante poi le viareggine si siano dimostrate tra le migliori del campionato (quarto posto a sole tre lunghezze dalla seconda). Attesi tanti appassionati al "Palasport" di via Cavanis a Porcari per il match che avrà inizio alle ore 21 di stasera.

Riprenderà, invece, domenica prossima, a Cesena, il campionato della IMG Nottolini di serie "B1", sul parquet del forte Angelini, secondo della classe con 28 punti in 12 partite, a tre lunghezze dalla capolista.

An. Am.