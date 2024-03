Volley donne. Le sorelle Fenix vanno fortissimo. E sognano una doppia promozione

Più che sorelle, squadre gemelle. È davvero curiosa la storia che lega le due formazioni del Fenix Faenza, prime della classe nei campionati di serie C e di serie D femminile, a cinque giornate dal termine della stagione regolare. Entrambe occupano la prima posizione con 42 punti e oltre ad avere lo stesso numero di gare vinte e perse (14-3) hanno anche gli stessi set vinti (46) e persi (18). La vincente della serie D, salirà direttamente in C, mentre quella della C, disputerà i playoff, avendo però un turno in meno da disputare rispetto alle seconde. Anche in caso di secondo posto ci saranno infatti gli spareggi promozione. La Fenix di serie C, che giocherà giovedì in casa del Russi, è partita con ambizioni importanti, volendo ritornare in quella B2 lasciata due anni fa per ripartire con un progetto legato ai giovani e dovrà guardarsi dagli attacchi del Bellaria, indietro di un punto, e del Forlimpopoli, sotto di due lunghezze: l’unico obiettivo sarà vincere senza fare calcoli, perché con entrambe lo scontro diretto è a sfavore, ma mercoledì 20 al PalaBubani arriverà il Bellaria. A sorpresa è invece il primo posto della squadra di serie D, composta da giocatrici dell’Under 18 con un paio di innesti d’esperienza. Le faentine hanno due punti di vantaggio sul San Benedetto Volley (che affronteranno sabato in trasferta) e sul CUS Medicina. Sabato 20 aprile, al termine del campionato, si vedrà se la società faentina potrà festeggiare una incredibile doppia promozione.